23.04.2021 10:15

На одном из харьковских заводов незаконно удерживали налоговиков (ФОТО)

Сотрудники налоговой приехали описать залоговое имущество, но стали заложниками обстоятельств.

Об этом рассказали в ГУ ГНС Украины в Харьковской области.

По словам налоговиков, специалисты управления налогового долга прибыли на «Харьковский подшипниковый завод» с целью проведения инвентаризации и описи залогового имущества. Они отметили, что долг предприятия перед бюджетом на сегодня составляет 56 млн грн и продолжает расти.

После проверки и составления описи имущества предприятия предоставленного в налоговый залог был составлен соответствующий акт.

Руководитель и главный бухгалтер ОАО «Харьковский подшипниковый завод» отказались подписывать документы и покинули помещение. Для фиксации отказа подписания акта описи были приглашены понятые. Но они не смогли зайти на территорию предприятия так как охрана отказалась их впустить.

Кроме того, охрана предприятия незаконно удерживала сотрудников Главного управления ГНС в Харьковской области и не выпускала за территорию объекта, ссылаясь на окончание рабочего дня. Таким образом, более 3 часа сотрудники налоговой не могли покинуть предприятие.

Только после приезда руководства управления налогового долга и отдела пресс-службы налоговой, охранники были вынуждены пропустить понятых для фиксации отказа подписания руководством соответствующих документов и выпустить специалистов налоговой.

По факту незаконных действий будут проведены соответствующие мероприятия.