23.04.2021 09:14

4 нарколаборатории и 15 интернет-магазинов. Таков улов правоохранителей с начала года

Во время пресс-конференции в Харьковском пресс-клубе начальник УБН в Харьковской области ДБН НПУ Ярослав Мартин и представители ОО «Hunters Харьков» рассказали о результатах взаимодействия харьковской полиции и общественных организаций в сфере предотвращения наркотизации населения в 2021 году.





По словам Ярослава Мартина, с начала года Управлением по борьбе с наркопреступностью прекращена работа 15 интернет-магазинов, которые сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем так называемых «закладок».



- Магазины осуществляли оптовый и розничный сбыт психотропных веществ. Ежедневно они получали минимум от 100 оптовых и розничных заказов, а ориентировочный оборот денежных средств за месяц составлял около миллиона гривен, - отметил Ярослав Мартин.



Также в ходе разработки интернет-магазинов установлено и ликвидировано 4 нарколаборатории. В ходе обысков у фигурантов изъято лабораторное оборудование и более 27 кг готового психотропного вещества PVP и 3 кг амфетамина, а также прекурсоры и другие вещества, используемые для изготовления наркотиков. Мощность этих нарколабораторий позволяла изготавливать более 100 кг психотропных веществ в месяц, общей стоимостью по ценам «черного рынка» около 1 млн. долларов США. Лаборанты арестованы, они находятся под стражей.



Кроме того, в 2020-2021 годах было налажено сотрудничество с общественными организациями о проведении совместных мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности. Во взаимодействии с общественной организацией «Hunters Харьков» при поддержке Харьковского городского совета, был разработан специальный чат-бот «Stop Danger».





Председатель правления ОО «Hunters Харьков» Станислав Жадан рассказал, что этот чат-бот дает возможность гражданам быстро отправлять информацию о наркопреступления в правоохранительные органы, что в свою очередь ускорит оперативное реагирование правоохранительных органов на правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. К чат-бота привлечены СРП, УБН в Харьковской области и территориальные подразделения ГУНП в Харьковской области.



Соучредитель ОО «Hunters Харьков» Александр Переверзев добавил, что с начала работы чат-бота «Stop Danger» поступило почти 150 обращений.



- Граждане присылали сообщения не только о незаконной реализации наркотиков. Люди информировали также о драках граждан в алкогольном состоянии, нуждались в консультации специалистов-психологов, наркологов, психиатров, юристов, - отметил Александр Переверзев.



Также с общественной организацией «Hunters Харьков» полиция принимает меры по выявлению наркопритонов и лиц, причастных к совершению других наркопреступлений. Работа по противодействию наркопреступности на приоритетных направлениях будет продолжаться.

Напомним, что в рамках подписанного 1 февраля меморандума, который предусматривает совместные меры по противодействию распространению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров был презентован чат-бот «StopDanger».