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23.04.2021  08:50   

На Харьковщине мужчина упал в яму со смолой

Происшествие произошло на Окраине пгт. Боровая.

22 апреля в 1:20 в Боровской районного сектора ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение от охранников хлебоприемного пункта о том, что в бутимно-смоляной яму, упал человек. Все попытки охранников вытащить человека подручными средствами были неудачны.



По словам спасателей, потерпевший мужчина 1958 г.р. находился в смоляной яме уже около двух часов. Спасатели с помощью веревки и ремней вытащили мужчина из масляной ловушки.

Потерпевшего госпитализировали в районную больницу.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  смола, яма, боровая
 
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