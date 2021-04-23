На Харьковщине мужчина упал в яму со смолой

Происшествие произошло на Окраине пгт. Боровая.
22 апреля в 1:20 в Боровской районного сектора ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение от охранников хлебоприемного пункта о том, что в бутимно-смоляной яму, упал человек. Все попытки охранников вытащить человека подручными средствами были неудачны.
По словам спасателей, потерпевший мужчина 1958 г.р. находился в смоляной яме уже около двух часов. Спасатели с помощью веревки и ремней вытащили мужчина из масляной ловушки.
Потерпевшего госпитализировали в районную больницу.
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