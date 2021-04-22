22.04.2021 17:49

Афера на ЮЖД: продажа запчастей и подкуп свидетеля (ФОТО)

Служащий предстанет перед судом.

Слободской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении служащего одного из подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» по факту законченного покушения на растрату имущества служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, а также подкупа свидетеля с целью принуждения к даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ст. 386 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что служащий одного из структурных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога», разработал незаконную схему растраты товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию.

Указанный служащий пытался сбыть третьему лицу запасные части для тормозной системы локомотивов, принадлежащих АО «Украинская железная дорога», общей стоимостью около 100 тыс. грн. Действия указанного лица пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Чтобы избежать ответственности, указанный служащий пытался подкупить свидетеля — одного из своих подчиненных, и предлагал вознаграждение за показания в свою пользу.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех