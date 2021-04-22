Пожар: Горит квартира в высотке (ВИДЕО Обновлено)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 22 апреля Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в кошельке внушительную брешь.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 22 апреля Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.