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22.04.2021  16:54   

Пожар: Горит квартира в высотке (ВИДЕО Обновлено)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как иноформирюет Телеграмм-каналы, на Деревянко 38 - пожар.

Здесь горит квартира на 9 этаже.

Пожарные уже на месте.

Часть людей вышла, часть сидит дома на балконах
 
Полиция приехала.
 
Пожарные эвакуируют стариков.
 
Люди на 9 этаже на балконе, дышат через мокрые полотенца.
 
Прибыл электрик, видимо будут обесточивать дом.
 

 

 

 

 

Тэги:  пожар, горит квартира, харьков, деревянко
 
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