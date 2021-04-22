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22.04.2021  15:11   

Харьковский Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды

Ожидаются грозы, местами град.

Днём  23 апреля по Харькову и области ожидаются грозы, местами град.
 
Местами шквалы и порывы юго - западного ветра, 15 - 20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Источник:   Гидрометцентр
 Тэги:  погода, град, харьков, гроза, дождь, шквал, порывы ветра
 
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