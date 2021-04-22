22.04.2021 12:15

В полиции показали кадры задержания банды "черных риэлторов"

Участники преступной организации находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных лиц, лишали их свободы, завладевали их недвижимым имуществом на основании поддельных документов, а затем убивали своих жертв.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, в начале 2019 года в Харькове организовалась группа лиц с целью незаконного обогащения. Лидер группы - местный житель, 1984 года рождения. Среди его сообщников - пятеро мужчин и трое женщин.



Выискивая одиноких людей или тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, злоумышленники подбирали индивидуальный способ завладения их недвижимым имуществом. Кого-то из своих жертв спаивали алкогольными напитками, у кого похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали. Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми.





Среди раскрытых эпизодов преступной деятельности фигурантов можно выделить следующие:



- человек умер, а после ее смерти оформлялся договор продажи жилья;

- тело другого лица, которое сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема;

- еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали к спиртному вещества, которые имели спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти;

- квартиру харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где в дальнейшем ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке.



Такая же участь ждала еще двух людей, имущество которых фигуранты уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме.





Правоохранители также установили, что банде «черных риэлторов» способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

По собранным материалам детективы СУ ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по фактам создания и участия в преступной организации, мошенничества в особо крупных размерах, использование заведомо поддельных документов и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений в составе преступной организации.



Во время спецоперации по задержанию двух организаторов и шестерых участников преступной группировки были задействованы бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ, спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения «ВОСТОК».



В общей сложности силовиками было проведено почти 40 обысков, во время которых изъято оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили. Но самое главное - обнаружены и спасены лица, которых злоумышленники насильно удерживали.



Фигурантам вручили подозрения и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Также будет предоставлено окончательную правовую квалификацию действиям причастном 35-летнему сотруднику полиции. В случае доказательства вины задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.