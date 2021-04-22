22.04.2021 11:02

Убивали харьковчан ради квартир - 8 членам ОПГ сообщено о подозрении (ФОТО)

8 членов преступной группировки мошенническим путем завладевали недвижимым имуществом наркозависимых и лиц пожилого возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам правоохранителей, 36-летний харьковчанин вместе со своей 47-летней знакомой в начале 2019 года создали преступную группу, в состав которой вошли другие лица. Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым пострадавшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации или же злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам пострадавших.





В частности, в апреле 2020 года году на основании поддельной доверенности заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по пр. Гагарина в Харькове, между организатором группы и другим членом группы. В дальнейшем указанное помещение продали другому гражданину.



В это время, чтобы освободить квартиру от владельца, члены организованной группы перевезли потерпевшую в заранее подготовленное место содержания - другую квартиру. Потерпевшая подняла шум и привлекла к себе внимание соседей. Злоумышленники решили избавиться женщины и отвезли ее в дом, расположенного в пгт. Казачья Лопань Дергачевского района. Некоторое время потерпевшей делали инъекции неустановленным на данный момент препаратом, а затем задушили проволокой.





Кроме того, члены организованной группы аналогичным образом завладели квартирой, расположенной по ул. Плиточном в Харькове, а 56-летнего владельца квартиры отравили.



Также задокументировано 3 факта покушения на завладение другими квартирами, расположенными в Харькове.





21 апреля этого года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан организатор и организатора преступной организации и ее 6 активных членов. Указанным 8 лицам сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, умышленного убийства, мошенничества, совершенного преступной организацией, подделка документов (ч. Ч. 1, 2 ст. 255, п. П. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28 п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 УК Украины).



В ходе проведенных обысков обнаружено паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также выявлено пожилую женщину, которую члены преступной организации заранее вывезли в другое помещение для дальнейшего содержания и, вероятно, убийства.



Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие члены преступной организации, в том числе в государственных и правоохранительных органах, и их причастность к совершению аналогичных преступлений.



Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали этническую группировку, планировавшую похищение и незаконное лишение свободы жителя Харькова, который является лидером цыганской общины.