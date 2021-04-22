22.04.2021 08:31

В Купянске с сгоревшем доме обнаружили тело молодого парня

22 апреля в Купянске произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00:56. По прибытию на место вызова было установлено, что горел жилой дом. Площадь пожара составила 56 кв.м. На месте пожара обнаружено тело мужчины, 1990 года рождения. По словам спасателей, парень арендовал однуиз комнат дома.





В 01:04 пожар локализован, а в 05:06 полностью ликвидирован.



Причина и ущерб пожара устанавливаются.

Напомним, что 21 марта в Купянске произошло возгорание в жилом доме. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.