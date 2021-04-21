21.04.2021 18:58

Выломали дверь и обокрали на 300 тысяч: трем ворам из ломбарда сообщили о подозрении (ФОТО)

Сообщено о подозрении трем мужчинам по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Амил Омаров, во время досудебного расследования установлено, что в ночь на 21.04.2021 трое человек пришли в ломбард в Шевченковском районе вблизи станции метро «Победа» с целью завладения денежными средствами и ювелирными украшениями.

В дальнейшем двое мужчин выломали дверь и проникли в помещение ломбарда, в свою очередь третий человек остался на улице, чтобы заранее предупредить соучастников в случае возникновения угрозы срыва плана кражи.

После проникновения в жилище мужчины завладели деньгами и украшениями. Сев в машину лица покинули место преступления.

По словам владельца ломбарда, общая сумма ущерба составила около 300 тысяч гривен.

В ходе проведения оперативных мероприятий при выезде из лесной полосы в поселке Подворки, Дергачевского района Харьковской области был остановлен автомобиль «Opel Zafira», в котором находился водитель и еще два пассажира.

В ходе проверки автомобиля были обнаружены и изъяты денежные средства и ювелирные изделия.

Мужчин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

21.04.2021 трем лицам сообщено о подозрении.

Досудебное расследование осуществляют следователи Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения на срок от трех до шести лет.