21.04.2021 15:17

Ложные минирования девяти зданий: мужчину будут судить

За фейковые минировании административных зданий Харькова мужчина предстанет перед судом.

Киевской окружной прокуратурой. Харькова 21.04.2021 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины по фактам заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении и повреждении объектов собственности, совершенном повторно (ч. 1, ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, во время досудебного расследования, в ходе проведения оперативных мероприятий установлено 43-летнего жителя. Харькова, который с целью дезорганизации работы государственных организаций, а именно территориального сервисного центра МВД Украины №6341, расположенного по адресу г. Харьков, вул. Шевченко, 62, регионального сервисного центра МВД Украины, расположенного по адресу г. Харьков, вул. Шевченко, 26, Харьковского апелляционного суда, расположенного по адресу г. Харьков, площадь Героев небесной сотни, 36 и Хозяйственного суда Харьковской области, расположенного по адресу г. Харьков, площадь Свободы, 5, осуществил 9 ложных сообщений о минировании.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.