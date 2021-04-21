Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на пешеходном переходе маршрутка сбила мужчину (ВИДЕО)
21.04.2021  09:33   

В Харькове на пешеходном переходе маршрутка сбила мужчину (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля в 7:15 на проспекте Александровском, в районе остановки Высоковольтная.

Видео с моментом ДТП опубликовал харьковский Телеграмм-канал ТРУХА.

На кадрах видно, как мужчина перебегает проезжую часть по пешеходному переходу в сторону остановки общественного транспорта и в это время маршрутный автобус не сбавляя скорости сбивает его.

Предварительно сообщается, что мужчина жив.

Подробности происшествия выясняются

Напомним, 30 марта 48-летний водитель грузовика «МАN» с полуприцепом совершил наезд на 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Тэги:  дтп, пешеходный переход, харьков
 
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