В Харькове на пешеходном переходе маршрутка сбила мужчину (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля в 7:15 на проспекте Александровском, в районе остановки Высоковольтная.
Видео с моментом ДТП опубликовал харьковский Телеграмм-канал ТРУХА.
На кадрах видно, как мужчина перебегает проезжую часть по пешеходному переходу в сторону остановки общественного транспорта и в это время маршрутный автобус не сбавляя скорости сбивает его.
Предварительно сообщается, что мужчина жив.
Подробности происшествия выясняются
Напомним, 30 марта 48-летний водитель грузовика «МАN» с полуприцепом совершил наезд на 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.
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