21.04.2021 09:33

В Харькове на пешеходном переходе маршрутка сбила мужчину (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля в 7:15 на проспекте Александровском, в районе остановки Высоковольтная.

Видео с моментом ДТП опубликовал харьковский Телеграмм-канал ТРУХА.

На кадрах видно, как мужчина перебегает проезжую часть по пешеходному переходу в сторону остановки общественного транспорта и в это время маршрутный автобус не сбавляя скорости сбивает его.

Предварительно сообщается, что мужчина жив.

Подробности происшествия выясняются

Напомним, 30 марта 48-летний водитель грузовика «МАN» с полуприцепом совершил наезд на 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.