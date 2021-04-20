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20.04.2021  19:19   

Смертельное ДТП: Сбил пешехода и скрылся - приговор вынесен (ФОТО)

Приговор - лишение свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Орджоникидзевский районный суд г. Харькова от 15.04.2021 признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, а также заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.
 
Досудебным расследованием установлено, что 17.08.2020 примерно в 22:00 часов 19-летний парень управлял автомобилем «Фольксваген» со скоростью более 100 км/ч в Индустриальном районе города Харькова.
 
Двигаясь по указанной дороге, водитель, игнорируя дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не убедившись, что на переходе нет людей, продолжил движение, не предоставив дорогу 21-летнему пешеходу, в результате сбив мужчину.
 
В дальнейшем водитель, осознавая содеянное, скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего в опасности в беспомощном состоянии, при отсутствии у парня возможности принять меры к самосохранению.
 
В результате ДТП 21-летний пешеход погиб на месте.
 
Водитель легковушки вину в содеянном уголовном правонарушении признал полностью.
 
Досудебное расследование осуществляли следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области.
 
Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на апелляционное обжалование.
 
 
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