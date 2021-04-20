20.04.2021 16:30

Когда предупреждения не помогли. За систематические психологические унижения и избиения отца пойдет под суд горе-сын

Октябрьский райсуд Харькова признал виновным мужчину в умышленном систематическом совершении психологического и физического насилия в отношении отца (ст. 126-1 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы реально сроком на 1 год 6 месяцев.



Когда предупреждения не помогли. За систематические психологические унижения и избиения отца пойдет под суд горе-сын



Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам руководителя окружной прокуратуры Андрей Огородников, установлено, что 25-летний мужчина, будучи осужденным за домашнее насилие к наказанию в виде ограничения свободы с испытанием на 2 года, в период испытательного срока продолжал совершать физическое и психологическое насилие в отношении своего 53-летнего отца. За это молодой человек трижды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП.



Однако наложеные санкции не изменили поведение обвиняемого. В феврале 2021 года указанный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз стал инициатором бытовой ссоры с отцом. Молодой человек запугивал отца и угрожал ему. Также используя физическое превосходство, нанес ему несколько ударов в голову.



Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.