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20.04.2021  16:13   

Осторожно - воры! Подозрительный персонаж бродит по салтовским подъездам (ФОТО, ВИДЕО)

О странной даме сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Труха, по подъездам на Гвардейцев-Широнинцев 28а ходит подозрительная женщина.
 
Возможно, она действует не одна.
 
Дергает ручки дверей - возможно домушница или наводчица.
 
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Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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Комментариев: 1

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Арсен // 2021-04-20 17:20:12 // Ответить
похожа или с жэка или волонтерша наводчица может даже военная.они днем или ночью переодеваются в гражданку воруют а потом садятся в машину к ожидающему подельнику и переодеваются в фому.и ищи как звали.

 

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