Осторожно - воры! Подозрительный персонаж бродит по салтовским подъездам (ФОТО, ВИДЕО)

О странной даме сообщают очевидцы.
Комментариев: 1
Арсен
// 2021-04-20 17:20:12
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похожа или с жэка или волонтерша наводчица может даже военная.они днем или ночью переодеваются в гражданку воруют а потом садятся в машину к ожидающему подельнику и переодеваются в фому.и ищи как звали.
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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