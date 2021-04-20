20.04.2021 16:13 Осторожно - воры! Подозрительный персонаж бродит по салтовским подъездам (ФОТО, ВИДЕО) О странной даме сообщают очевидцы. Как информирует Телеграмм-канал Труха, по подъездам на Гвардейцев-Широнинцев 28а ходит подозрительная женщина. Возможно, она действует не одна. Дергает ручки дверей - возможно домушница или наводчица. . кража, харьков Тэги: воровство

Комментариев: 1

Арсен // 2021-04-20 17:20:12 //

похожа или с жэка или волонтерша наводчица может даже военная.они днем или ночью переодеваются в гражданку воруют а потом садятся в машину к ожидающему подельнику и переодеваются в фому.и ищи как звали.