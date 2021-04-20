20.04.2021 13:30

Похищение харьковчанина с вымоганием 5 млн грн - перед судом предстанут участник ОПГ известного криминального авторитета "Князя"

Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группировки, действовавшей под руководством криминального авторитета «Князя» на территории Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам правоохранителей, им инкриминируется совершение незаконного лишения свободы или похищение человека, разбоя, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконное изготовление, переработка огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и вымогательство (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 263-1 , ч. 3 ст. 289 УК Украины).



Следователи установили, что участники организованной преступной группировки совершили разбойное нападение на жителя Харькова и незаконно лишили его свободы, требуя 5 млн грн. Кроме того, они требовали переоформить на себя права собственности на имущество, принадлежащие потерпевшему и членам его семьи.



Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, во время спецоперации в Днепре СБУ заблокировала деятельность «силового крыла» межрегиональной преступной группировки криминального авторитета по прозвищу "Ариец".