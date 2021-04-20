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20.04.2021  13:44   

В харьковских водоемах находят бесхозные браконьерские сети

За 2 дня государственные инспекторы вытащили из воды 8 браконьерских сетей.

Так, 14 апреля на Оскольском водохранилище возле с. Подлиман Боровского района в воде найдены лесковые сетки в количестве 5 шт., в которых находилось 27,5 кг рыбы.

16 апреля на Печенежском водохранилище, неподалеку с. Хотомля Чугуевского района, государственные инспекторы обнаружили и вытащили из воды 3 лесковые сетки. В сетях находилось 13,5 кг hs,s.

Владельцев запрещенных орудий лова установить не удалось. Составлены акты обнаружения и изъятия имущества, владельцев которых не установлено.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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