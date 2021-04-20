Харьковские патрульные задержали человека, который ради выкупа скручивал госномера с авто

Задержали злоумышленника во время очередного преступления.
Ранее РДПОСТ уже писал, что сотрудники патрульной полиции оперативно вернули харьковчанке украденные госномера на автомобиль.
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Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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