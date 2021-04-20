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20.04.2021  13:00   

Харьковские патрульные задержали человека, который ради выкупа скручивал госномера с авто

Задержали злоумышленника во время очередного преступления.

 
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области
 
Утром, 20 апреля экипаж патрульной полиции получил сообщение о краже номерных знаков автомобиля Renault на проспекте Юбилейном. Также сообщалось, что на лобовом стекле автомобиля кто-то оставил записку с номером телефона.
 
 
Во время патрулирования на проспекте Льва Ландау внимание полицейских привлек мужчина, который снимал номерной знак с микроавтобуса Volkswagen. Во время проверки гражданин сообщил, что авто ему не принадлежит и признался в совершении кражи. Кроме того, он указал место, где спрятал номерные знаки автомобиля Renault.
 
Патрульные сообщили владельцу авто Volkswagen о событии и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Ранее РДПОСТ уже писал, что сотрудники патрульной полиции оперативно вернули харьковчанке украденные госномера на автомобиль.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  патрульная полиция, харьков, кража номеров
 
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