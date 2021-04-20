Харьковские патрульные задержали человека, который ради выкупа скручивал госномера с авто

20.04.2021 13:00

Задержали злоумышленника во время очередного преступления.

Утром, 20 апреля экипаж патрульной полиции получил сообщение о краже номерных знаков автомобиля Renault на проспекте Юбилейном. Также сообщалось, что на лобовом стекле автомобиля кто-то оставил записку с номером телефона.

Утром, 20 апреля экипаж патрульной полиции получил сообщение о краже номерных знаков автомобиля Renault на проспекте Юбилейном. Также сообщалось, что на лобовом стекле автомобиля кто-то оставил записку с номером телефона.