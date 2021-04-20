Повилось видео смертельного ДТП на улице Шевченко в Харькове

Дорожно-транспортное происшествие произошла в Киевском районе Харькова 19 апреля около 21:10.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
В районе дома № 235 на улице Шевченко 27-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos» двигался со стороны улицы Героев Труда в сторону улицы Веснина. Во время движения человек допустил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением 35-летнего жителя Харькова, который двигался в попутном направлении впереди и притормаживал перед светофором.
По словам правоохранителей, в результате столкновения произошло опрокидывание легковушки. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулась со стоящим перед светофором автомобилем «Toyota Corolla».
В результате ДТП водитель «Daewoo Lanos» от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир «ГАЗ-31021», а также водитель «Toyota Corolla» отказались от госпитализации.
Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Позже в харьковском Телеграмм-канале появилось видео смертельного ДТП. На кадрах видно что «Daewoo Lanos» на большой скорости влетает в «Газель». При этом у последнего отчетливо виден включенный поворотник влево, что может свидетельствовать о том, что водитель «ГАЗ-31021», не убедившись в безопасности маневра, начал перестраиваться в левый ряд, что и стало причиной страшного ДТП.
Все обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.
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