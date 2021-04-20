20.04.2021 11:37

Из горящего дома вынесли мужчину без сознания (ФОТО)

Неосторожное обращение с огнем едва не стоило жизни мужчине.

19 апреля в 16:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Яковлевка Лозовского района.



На место пожара сразу направлены спасатели 35-Государственного пожарно-спасательного поста на пожарной автоцистерне.

На момент прибытия пожарных в частном жилом доме наблюдалось сильное задымление.

При проведении разведки спасатели обнаружили на полу в одной из комнат сознания владельца дома, 1960 года рождения. Пострадавшего немедленно вынесли на свежий воздух и до прибытия кареты скорой помощи спасатели оказывали ему домедицинскую помощь.

Внутри дома горела стиральная машина и мебель на площади 6 кв.м.



В 18:13 пожар был локализован, а в 18:35 полностью ликвидирован.



Предполагаемая причина пожара занесение открытого источника огня владельцем дома.