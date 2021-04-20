Из горящего дома вынесли мужчину без сознания (ФОТО)

Неосторожное обращение с огнем едва не стоило жизни мужчине.
19 апреля в 16:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Яковлевка Лозовского района.
На место пожара сразу направлены спасатели 35-Государственного пожарно-спасательного поста на пожарной автоцистерне.
На момент прибытия пожарных в частном жилом доме наблюдалось сильное задымление.
При проведении разведки спасатели обнаружили на полу в одной из комнат сознания владельца дома, 1960 года рождения. Пострадавшего немедленно вынесли на свежий воздух и до прибытия кареты скорой помощи спасатели оказывали ему домедицинскую помощь.
Внутри дома горела стиральная машина и мебель на площади 6 кв.м.
В 18:13 пожар был локализован, а в 18:35 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара занесение открытого источника огня владельцем дома.
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