20.04.2021 11:44

5000 долларов за возврат украденного авто. Сотрудник СБУ предстанет перед судом

Сотрудник СБУ требовал от потерпевшей 5000 долларов США за возврат ее автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований.

В ведомстве рассказали, что завершили досудебное расследование в отношении старшего оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.



По словам правоохранителей, сотрудник СБУ получил 5000 долларов США от жительницы города Харькова за содействие в получении персональных данных лиц, которые незаконно завладели ее транспортным средством, а также за содействие в возвращении ее автомобиля.



Оперуполномоченному сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя совершение действий с использованием предоставленного ему служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.



На данный момент обвинительный акт в отношении оперуполномоченного направлено в суд.



В случае доказательства вины работнику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.

Напомним, следователи ГБР задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который похитил жителя города Харьков и угрозами требовал у него деньги.