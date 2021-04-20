Ночью в Харькове горели «японцы» (ФОТО)

Ночью 20 апреля в Киевском районе Харькова почти одновременно произошло 2 пожара в автомобилях.
Первый пожар произошел в 3:28 у дома №1 на ул. Борткевича в Харькове. Возгорание возникло в легковушке Subaru Legacy. К месту происшествия прибыло 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 4 кв.м. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Его локализация состоялась в 3:51, ликвидация - в 4:31.
Второй пожар произошел в 3:35 на ул. Дача, 55 возле дома № 9. Там горел Toyota Corolla 2008 года выпуска на площади 6 кв.м. Также огонь перекинулся на соседний автомобиль Renault Scenic и повредил в нем заднюю часть. Данный пожар ликвидирован 2 спасательными подразделениями в 4:27.
Причины возникновения пожаров устанавливаются.
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