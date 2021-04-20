Патрульные вернули растерянную бабушку домой

Community policing в действии: благодаря неравнодушию прохожих харьковские патрульные вернули домой пожилую женщину, которая потерялась.
Около одиннадцати часов вечера 18 апреля на линию 102 поступило сообщение, что по улице Полтавский Шлях ходит гражданка преклонных лет, которая не ориентируется на местности и выглядит растерянной.
Патрульные быстро прибыли по указанному адресу. Возле остановки транспорта полицейские встретили 82-летнюю женщину. Она не могла объяснить, где проживает и где сейчас находится. Инспекторам удалось установить ее персональные данные и найти номер родных.
После этого женщину доставили по ее адресу проживания на улицу Шекспира, где ее ждал ее родной брат.
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