20.04.2021 09:22

Смертельное ДТП на Шевченко: спасатели рассказали, как устраняли последствия (ФОТО)

В результате ДТП в Киевском районе погиб человек.

19 апреля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Шевченко, 235.

Столкнулись автомобили Daewoo Lanos, Газель 3121 и Toyota Corolla.

В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos.



Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели 9-й части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона.