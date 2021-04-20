Смертельное ДТП на Шевченко: спасатели рассказали, как устраняли последствия (ФОТО)

В результате ДТП в Киевском районе погиб человек.
19 апреля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на ул. Шевченко, 235.
Столкнулись автомобили Daewoo Lanos, Газель 3121 и Toyota Corolla.
В результате столкновения погиб 26-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos.
Для ликвидации последствий ДТП прибыли спасатели 9-й части ГСЧС. Они отключили аккумуляторные батареи и перекрыли вентиль газового баллона.
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