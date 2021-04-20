20.04.2021 08:59

ДТП: на Гагарина BMW снес разделительный забор (ФОТО)

Авария произошла вечером 19 апреля на проспекте Гагарина, 101.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, водитель автомобиля BMW не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - забор.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП передут в суд.