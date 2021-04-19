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19.04.2021  18:49   

Копы нашли квартиру, забитую оружием: хозяин арсенала задержан (ФОТО)

Во время обыска у злоумышленника нашли коктейли Молотова, пистолет-пулемет, гранаты, глушители и патроны.

Как сообшает ГУ Нацполиции, 8 апреля 2021 года к оперативникам ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что житель района по месту проживания хранит огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. 
 
Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатымы веществами) уголовного кодекса Украины. 
 
19 апреля 2021 года в ходе проверки оперативной информации по уголовному производству на основании постановления суда полицейские провели санкционированный обыск в домовладение 54-летнего мужчины в Дергачевском районе.
 
Во время обыска правоохранители обнаружили пистолеты различных моделей, пистолет - пулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 5 бутылок «коктейля Молотова», 5 глушителей для оружия, около 1000 патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ. 
 
Оружие и боеприпасы он покупал через Интернет и сам собирал. 
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. 
 
 {{ 1}} Мужчины задержаны в порядке статьи 208 уголовно процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему в подозрение и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арсенал, оружие, харьков, квартира, вооружение
 
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