19.04.2021 17:19

Шантажировал, требуя денег: вымогателя будут судить

Мужчина требовал 20 тысяч долларов США.

Киевской окружной прокуратурой. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительные акт в отношении 46-летнего мужчины по факту вымогательства (ч. 3 ст. 189 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что 46-летний мужчина требовал у сотрудника Государственного бюро расследований 20 тыс. долларов США за неразглашение информации, которая вроде бы могла дискредитировать потерпевшего.

После получения денежных средств в сумме 20 тыс. долларов США злоумышленник 17.10.2020 задержан в г. Харькове в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Примечание: согласовано ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.