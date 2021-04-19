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19.04.2021  17:19   

Шантажировал, требуя денег: вымогателя будут судить

Мужчина требовал 20 тысяч долларов США.

Киевской окружной прокуратурой. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительные акт в отношении 46-летнего мужчины по факту вымогательства (ч. 3 ст. 189 УК Украины). 
 
Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что 46-летний мужчина требовал у сотрудника Государственного бюро расследований 20 тыс. долларов США за неразглашение информации, которая вроде бы могла дискредитировать потерпевшего. 
 
После получения денежных средств в сумме 20 тыс. долларов США злоумышленник 17.10.2020 задержан в г. Харькове в порядке ст. 208 УПК Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 
 
Примечание: согласовано ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  шантаж, вымогательство, харьков
 
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