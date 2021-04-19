Любителю раритетного оружия "светит" 7 лет тюрьмы

Мужчина хранил дома огромный арсенал огнестрельного оружия: ружья, пистолеты-пулеметы и другое оружие. Изъятые предметы направлены на экспертизу.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Заявление жителя пгт Слатино Харьковской области о том, что местный житель хранит дома огнестрельное оружие без определенного законом разрешения поступило в отдел полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
17 апреля правоохранители провели санкционированный обыск в доме 47-летнего мужчины.
Полицейские обнаружили и изъяли ружье системы «Мосина», двуствольное ружье, пистолеты-пулеметы, револьвер под патрон типа «Флобера», магазин от пистолета-пулемета.
Досудебное расследование продолжается. Место приобретения и цель хранения запрещенных предметов устанавливается.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что у харьковчанина в гараже полицейские изъяли различные виды огнестрельного оружия, среди которых, пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.
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