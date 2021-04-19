19.04.2021 13:30

Любителю раритетного оружия "светит" 7 лет тюрьмы

Мужчина хранил дома огромный арсенал огнестрельного оружия: ружья, пистолеты-пулеметы и другое оружие. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Заявление жителя пгт Слатино Харьковской области о том, что местный житель хранит дома огнестрельное оружие без определенного законом разрешения поступило в отдел полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

17 апреля правоохранители провели санкционированный обыск в доме 47-летнего мужчины.

Полицейские обнаружили и изъяли ружье системы «Мосина», двуствольное ружье, пистолеты-пулеметы, револьвер под патрон типа «Флобера», магазин от пистолета-пулемета.

Досудебное расследование продолжается. Место приобретения и цель хранения запрещенных предметов устанавливается.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у харьковчанина в гараже полицейские изъяли различные виды огнестрельного оружия, среди которых, пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.