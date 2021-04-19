Главная Новости Криминал и происшествия Разыскивался Интерполом за мошенничество в Германии. В харьковском аэропорту задержали гражданина Турции
19.04.2021  12:31   

Разыскивался Интерполом за мошенничество в Германии. В харьковском аэропорту задержали гражданина Турции

В воскресенье, 19 апреля в харьковском аэропорту пограничники задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Во время пограничного контроля авиарейса сообщением «Стамбул - Харьков», в отношении гражданина Турции сработала базы данных Интерпола. По словам пограничников, с сентябре 2020 года мужчину разыскивают правоохранительные органы Германии, за мошенничество.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киев. Гражданина Турции задержали и установленным порядком передали представителям Национальной полиции.

Напомним, в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского пограничного отряда задержали иностранца, который находился в международном розыске за хулиганство.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  интерпол, харьков, аэропорт
 
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