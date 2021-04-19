Изготовлял амфетамин и хранил оружие. Нарколаборант пойдет под суд

25-летний житель Полтавы в Киевском районе Харькова организовал производство и хранение психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По словам правоохранителей, досудебным расследованием установлено, что в одном из частных домовладений Киевского района Харькова житель Полтавы наладил производство особо опасного психотропного вещества PVP с целью сбыта.
В ходе обыска домовладения изъято почти 7 кг готового психотропного вещества «PVP», 280 г психотропного вещества «амфетамин», спецоборудование, прекурсоры - почти 5 л соляной кислоты, 22 л ацетона.
Кроме того, правоохранители изъяли 3 переделанные сигнальные пистолеты, которые являются огнестрельным оружием.
Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции № 1, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции.
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в начале февраля сотрудники Управления по борьбе с наркопреступлениями в Харьковской области ДБН НПУ обнаружили у 18-летнего гражданина посылку с амфетамином весом около 200 граммов. Парень объяснил, что с декабря прошлого года работает «закладчиком» наркосредств в Интернет-магазине и планировал сбыть изъятое психотропное вещество в виде «закладок».
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