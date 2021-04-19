19.04.2021 12:15

Изготовлял амфетамин и хранил оружие. Нарколаборант пойдет под суд

25-летний житель Полтавы в Киевском районе Харькова организовал производство и хранение психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По словам правоохранителей, досудебным расследованием установлено, что в одном из частных домовладений Киевского района Харькова житель Полтавы наладил производство особо опасного психотропного вещества PVP с целью сбыта.

В ходе обыска домовладения изъято почти 7 кг готового психотропного вещества «PVP», 280 г психотропного вещества «амфетамин», спецоборудование, прекурсоры - почти 5 л соляной кислоты, 22 л ацетона.

Кроме того, правоохранители изъяли 3 переделанные сигнальные пистолеты, которые являются огнестрельным оружием.

Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции № 1, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в начале февраля сотрудники Управления по борьбе с наркопреступлениями в Харьковской области ДБН НПУ обнаружили у 18-летнего гражданина посылку с амфетамином весом около 200 граммов. Парень объяснил, что с декабря прошлого года работает «закладчиком» наркосредств в Интернет-магазине и планировал сбыть изъятое психотропное вещество в виде «закладок».