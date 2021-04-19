Патрульные ловят автомобили с фальшивой регистрацией (ФОТО)

За дневную смену воскресенья патрульные обнаружили двух водителей, которые предоставили свидетельство о регистрации с признаками подделки.
Днем полицейские остановили авто BMW на улице Барабашова за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства: бланк не имел соответствующих защитных элементов. Проверив номера кузова через имеющиеся базы данных, полицейские установили, что автомобиль не зарегистрирован в Украине.
Второй автомобиль марки Hyundai инспекторы остановили на улице Шевченко. Во время проверки документов полицейские обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. Также документ должен разногласия с имеющимися базами данных.
В обоих случаях на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователями будет устанавливаться вопрос о квалификации этих событий.
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