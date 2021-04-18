На Новоселовке потеряли двух малолетних детей

Патрульные оперативно разыскали потеряшек.
Вечером 17 апреля патрульные получили сообщение об исчезновении двух девочек в возрасте 6-ти и 4-х лет. Обеспокоенная женщина сообщила, что ее дети гуляли возле двора дома на улице Григоровской, но она потеряла их из виду. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому женщина сразу позвонила 102.
Патрульные передали описание детей коллегам в радиоэфир и отправились на поиск девочек. В результате отработки территории удалось оперативно разыскать детей в Баварском переулке.
Патрульные вернули девочек домой, провели с их мамой профилактическую беседу, а также оповестили о случившемся инспекторов ювенальной превенции.
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