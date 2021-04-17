Возле Солдата – элитное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около двух часов ночи 17 апреля.
Как сообщили в Патрульной полиции, ДТП произошло на улице 23 Августа, д. 34а.
Участниками столкновения стали автомобили Lexus RX200t, и Mitsubishi Lancer.
После ДТП медики госпитализировали водителей обоих автомобилей.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
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Любовь, общение, деньги – в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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