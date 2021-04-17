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17.04.2021  16:32   

Возле Солдата – элитное ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла около двух часов ночи 17 апреля.

Как сообщили в Патрульной полиции, ДТП произошло на улице 23 Августа, д. 34а.

Участниками столкновения  стали автомобили Lexus RX200t, и Mitsubishi Lancer.

После ДТП медики госпитализировали водителей обоих автомобилей.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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