17.04.2021 15:58

Цистерна с формалином перевернулась под Харьковом (ФОТО)

Полицейские выясняют обстоятельства опрокидывания грузовика.

17 апреля в 2:08 в дежурную часть Купянского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге "Чугуев-Меловое" 67 км в сторону г. Купянска водитель автомобиля "DAF" с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывания автомобиля.

На месте происшествия полицейские выяснили, что грузовик перевозил формалин.



Водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете.