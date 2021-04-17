Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: подробности от полиции и ГСЧС (ФОТО)
17.04.2021  13:41   

Смертельное ДТП под Харьковом: подробности от полиции и ГСЧС (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которой погиб человек

Авария с участием автомобиля «Volkswagen» и трактора «JCB» произошла 16 апреля в 14:40 на автодороге «Харьков-Волчанск» возле села Слободское.

Предварительно установлено, что водитель выехал на встречную полосу движения для обгона и, не учтя расстояние, столкнулся с трактором, который двигался навстречу, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В результате аварии 32-летний водитель автомобиля погиб на месте.

Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны 2 отделения ГСЧС на аварийно-спасательных автомобилях. Они деблокировали погибшего из искореженного автомобиля, сообщили в ГСЧС.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.04 Криминал и происшествия Возле Солдата – элитное ДТП (ВИДЕО, ФОТО) 17.04 Криминал и происшествия Цистерна с формалином перевернулась под Харьковом (ФОТО) 17.04 Криминал и происшествия На Барабашова автомобиль заехал в торговые ряды: есть пострадавшие (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 