17.04.2021 13:41

Смертельное ДТП под Харьковом: подробности от полиции и ГСЧС (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которой погиб человек

Авария с участием автомобиля «Volkswagen» и трактора «JCB» произошла 16 апреля в 14:40 на автодороге «Харьков-Волчанск» возле села Слободское.

Предварительно установлено, что водитель выехал на встречную полосу движения для обгона и, не учтя расстояние, столкнулся с трактором, который двигался навстречу, сообщили в пресс-службе Нацполиции.





В результате аварии 32-летний водитель автомобиля погиб на месте.

Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны 2 отделения ГСЧС на аварийно-спасательных автомобилях. Они деблокировали погибшего из искореженного автомобиля, сообщили в ГСЧС.



Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.