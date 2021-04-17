Смертельное ДТП под Харьковом: подробности от полиции и ГСЧС (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Харьковщине, в результате которой погиб человек
Авария с участием автомобиля «Volkswagen» и трактора «JCB» произошла 16 апреля в 14:40 на автодороге «Харьков-Волчанск» возле села Слободское.
Предварительно установлено, что водитель выехал на встречную полосу движения для обгона и, не учтя расстояние, столкнулся с трактором, который двигался навстречу, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В результате аварии 32-летний водитель автомобиля погиб на месте.
Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны 2 отделения ГСЧС на аварийно-спасательных автомобилях. Они деблокировали погибшего из искореженного автомобиля, сообщили в ГСЧС.
Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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