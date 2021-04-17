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17.04.2021  12:25   

На Барабашова автомобиль заехал в торговые ряды: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла утром 17 апреля.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Барабашова какой-то неадекват заехал на автомобиле в ряды с людьми», – написал телеграм-канал Харьков Live.

Автомобиль Toyota Camry заехал в ряды с одеждой и проехал метров 500 до остановки.

По словам очевидцев, водитель в наркотическом опьянении.

Несмотря на карантинный запрет на торговлю промтоварами, есть пострадавшие.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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