На Барабашова автомобиль заехал в торговые ряды: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла утром 17 апреля.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Барабашова какой-то неадекват заехал на автомобиле в ряды с людьми», – написал телеграм-канал Харьков Live.
Автомобиль Toyota Camry заехал в ряды с одеждой и проехал метров 500 до остановки.
По словам очевидцев, водитель в наркотическом опьянении.
Несмотря на карантинный запрет на торговлю промтоварами, есть пострадавшие.
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Любовь, общение, деньги – в этих областях сегодня легче всего одерживать победы. Главное не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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