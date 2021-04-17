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17.04.2021  12:11   

Тройное ДТП на ХТЗ: от удара Renault перевернулся на крышу (ФОТО)

Авария произошла вечером 16 апреля на перекрестке проспекта Алешина и улицы Библика.

Там столкнулись легковые автомобили Renault Megane, Ford Fiesta ST с наклейками ралли и такси Hyundai Accent.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Ренохе досталось больше всего, от столкновения приземлился на крышу. Водителя перевертыша увезла скорая. Пожарные тоже подтянулись, похоже у перевертыша повреждено газовое оборудование и сильно воняет газом», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ..

В пресс-службе Патрульной полиции усточнили, что сообщение о ДТП поступило около 00:00.

Медики госпитализировали водителя автомобиля Ford Fiiesta.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.


Тэги:  дтп, харьков
 
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