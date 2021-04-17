Тройное ДТП на ХТЗ: от удара Renault перевернулся на крышу (ФОТО)

Авария произошла вечером 16 апреля на перекрестке проспекта Алешина и улицы Библика.
Там столкнулись легковые автомобили Renault Megane, Ford Fiesta ST с наклейками ралли и такси Hyundai Accent.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«Ренохе досталось больше всего, от столкновения приземлился на крышу. Водителя перевертыша увезла скорая. Пожарные тоже подтянулись, похоже у перевертыша повреждено газовое оборудование и сильно воняет газом», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ..
В пресс-службе Патрульной полиции усточнили, что сообщение о ДТП поступило около 00:00.
Медики госпитализировали водителя автомобиля Ford Fiiesta.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
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В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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