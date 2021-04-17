17.04.2021 12:11

Тройное ДТП на ХТЗ: от удара Renault перевернулся на крышу (ФОТО)

Авария произошла вечером 16 апреля на перекрестке проспекта Алешина и улицы Библика.

Там столкнулись легковые автомобили Renault Megane, Ford Fiesta ST с наклейками ралли и такси Hyundai Accent.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.



«Ренохе досталось больше всего, от столкновения приземлился на крышу. Водителя перевертыша увезла скорая. Пожарные тоже подтянулись, похоже у перевертыша повреждено газовое оборудование и сильно воняет газом», – написал телеграм-канал Типичное ХТЗ..



В пресс-службе Патрульной полиции усточнили, что сообщение о ДТП поступило около 00:00.

Медики госпитализировали водителя автомобиля Ford Fiiesta.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.



