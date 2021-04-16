16.04.2021 17:39

Две чиновницы погорели на крупной взятке (ФОТО)

Задержаны начальник райотдела и исполнительница государственной исполнительной службы за вымогательство средств за снятие ареста с квартиры.

Как сообщает ГУ Нацполиции, женщины требовали неправомерную выгоду от гражданки за снятие ареста с ее квартиры и закрытия исполнительном производства.

Сегодня, 16 апреля 2021 года, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области с коллегами-правоохранителями задержали старшего госисполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции г.. Харьков.

Женщина как раз получала 20000 гривен неправомерной выгоды в своем служебном кабинете.

Задержали злоумышленница в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение обеим женщинам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляют следователи Харьковского отделения полиции по процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры Харькова.