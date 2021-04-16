Главная Новости Криминал и происшествия Две чиновницы погорели на крупной взятке (ФОТО)
16.04.2021  17:39   

Две чиновницы погорели на крупной взятке (ФОТО)

Задержаны начальник райотдела и исполнительница государственной исполнительной службы за вымогательство средств за снятие ареста с квартиры.

Как сообщает ГУ Нацполиции, женщины требовали неправомерную выгоду от гражданки за снятие ареста с ее квартиры и закрытия исполнительном производства.
 
Сегодня, 16 апреля 2021 года, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области с коллегами-правоохранителями задержали старшего госисполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции г.. Харьков. 
 
Женщина как раз получала 20000 гривен неправомерной выгоды в своем служебном кабинете.
 
Задержали злоумышленница в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение обеим женщинам о подозрении по ч. 3 ст.  368 Уголовного кодекса Украины.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Харьковского отделения полиции по процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры Харькова.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков, преступление
 
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