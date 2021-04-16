16.04.2021 16:24

20 000 гривен за снятие ареста с недвижимости. Госисполнитель пойдет под суд

Во время передачи всей суммы чиновница была задержана.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что государственный исполнитель Змиевского райотдела Восточного межрегионального управления Министерства за снятие ареста с недвижимого имущества должника требовала неправомерную выгоду в размере 20 000 грн.



16 апреля текущего года, сразу после получения указанной суммы, чиновница была задержана правоохранителями.





Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении.



Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.



Следственные действия продолжаются.

Напомним, бывшему начальнику сектора патрульной полиции и адвокату сообщено о подозрении по факту получения 20 000 гривен за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства.