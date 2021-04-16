Главная Новости Криминал и происшествия 20 000 гривен за снятие ареста с недвижимости. Госисполнитель пойдет под суд
16.04.2021  16:24   

20 000 гривен за снятие ареста с недвижимости. Госисполнитель пойдет под суд

Во время передачи всей суммы чиновница была задержана.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что государственный исполнитель Змиевского райотдела Восточного межрегионального управления Министерства за снятие ареста с недвижимого имущества должника требовала неправомерную выгоду в размере 20 000 грн.

16 апреля текущего года, сразу после получения указанной суммы, чиновница была задержана правоохранителями.



Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении.

Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, бывшему начальнику сектора патрульной полиции и адвокату сообщено о подозрении по факту получения 20 000 гривен за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  прокуратура, взятка
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.04 Криминал и происшествия В Люботине правоохранители изъяли 110 000 литров незаконно изготовленного спирта на 4 500 000 грн 16.04 Криминал и происшествия Телефонный мошенник выманил тысячи долларов у жителей Богодухова 16.04 Криминал и происшествия Закладчик из Николаева приехал в Харьков, чтобы сбывать наркотики (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 