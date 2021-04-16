20 000 гривен за снятие ареста с недвижимости. Госисполнитель пойдет под суд

Во время передачи всей суммы чиновница была задержана.
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что государственный исполнитель Змиевского райотдела Восточного межрегионального управления Министерства за снятие ареста с недвижимого имущества должника требовала неправомерную выгоду в размере 20 000 грн.
16 апреля текущего года, сразу после получения указанной суммы, чиновница была задержана правоохранителями.
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении.
Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, бывшему начальнику сектора патрульной полиции и адвокату сообщено о подозрении по факту получения 20 000 гривен за влияние на принятие решения о закрытии уголовного производства.
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