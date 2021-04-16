Главная Новости Криминал и происшествия Эмоции всему виной. В Харькове молодая мать на глазах у очевидцев била своего 2-летнего сына
16.04.2021  15:11   

Эмоции всему виной. В Харькове молодая мать на глазах у очевидцев била своего 2-летнего сына

В отношении женщины составлено два протокола об административных правонарушениях.

Фото из открытых источников

14 апреля правоохранители получили сообщение о том, что 26-летняя харьковчанка бьет своего сына. Также в социальных сетях появилось видео момента избиения ребенка, которое успели отснять очевидцы происшествия.

По адресу выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия. Женщина объяснила, что из-за своих эмоций она не смогла контролировать свои действия.

В отношении матери полицейские составили админпротоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку статьи, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что жительница с. Кегичевка на протяжении года совершала психологическое насилие в отношении своей 16-летней дочери, которое заключалось в словесных образах, грубой оскорбительной нецензурной брани, чем унижало достоинство ребенка выгоняя ее из дома, созданию условий для ухудшения качества ее жизни.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  насилие, полиция, харьков, ребенок
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.11 Общество В Харькове прошла социальная акция по борьбе с насилием (ХГС) 03.07 Криминал и происшествия На Харьковщине бросили за решетку человека, который избил сестру ходулями матери 07.05 Криминал и происшествия В пригороде Харькова муж сломал жене ребро и порвал ухо из-за зазвонившего будильника
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 