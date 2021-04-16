16.04.2021 15:11

Эмоции всему виной. В Харькове молодая мать на глазах у очевидцев била своего 2-летнего сына

В отношении женщины составлено два протокола об административных правонарушениях.

Фото из открытых источников



14 апреля правоохранители получили сообщение о том, что 26-летняя харьковчанка бьет своего сына. Также в социальных сетях появилось видео момента избиения ребенка, которое успели отснять очевидцы происшествия.



По адресу выезжала мобильная группа по реагированию на факты домашнего насилия. Женщина объяснила, что из-за своих эмоций она не смогла контролировать свои действия.



В отношении матери полицейские составили админпротоколы по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку статьи, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что жительница с. Кегичевка на протяжении года совершала психологическое насилие в отношении своей 16-летней дочери, которое заключалось в словесных образах, грубой оскорбительной нецензурной брани, чем унижало достоинство ребенка выгоняя ее из дома, созданию условий для ухудшения качества ее жизни.