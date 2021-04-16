16.04.2021 14:58

Борьба с пожарами: над харьковскими лесами - воздушный патруль (ФОТО)

Воздушное патрулирование лесных массивов, сельскохозяйственных угодий и открытых пространств состоялось 15 апреля 2021 года.

Воздушное патрулирование лесных массивов, сельскохозяйственных угодий и открытых пространств Изюмского, Волчанского, Балаклейского, Змиевского, Чугуево-Бабчанского и Купянского лесных хозяйств состоялось 15 апреля 2021 года.

В нем приняли участие начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев, представители районных администраций и лесхозов.

Цель учений - оценка возможных пожаров в экосистемах области. Для мониторинга ситуации с воздуха был привлечен вертолет ГСЧС Украины H-225 «Super Puma» Специального авиационного отряда ОСС ГСЧС Украины.

В рамках учений в районе Волчанска провели командно-штабную тренировку по предупреждению возникновения масштабных лесных пожаров и их ликвидации. Руководители обучения предложили всем присутствующим представителям органов местного самоуправления при установлении высокого класса пожарной опасности уделять больше внимания патрулированию, рейдовым обходам, проведению разъяснительной работы среди населения и проработать вопрос о возможности сосредоточения сил и средств в местах наиболее вероятного возникновения и распространения лесных пожаров.

Учитывая высокую пожарную опасность, которая наблюдается в Харьковской области в последнее время, и увеличение количества пожаров в результате выжигания сухой травы и бытового мусора на открытых территориях возле населенных пунктов, спасатели Харьковщины постоянно совершенствуют навыки и организационные умения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в природных экосистемах.