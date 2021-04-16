В Люботине правоохранители изъяли 110 000 литров незаконно изготовленного спирта на 4 500 000 грн

На территории Харьковской области госпредприятие занималось незаконным изготовлением спирта
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По словам правоохранителей, Караванский завод принадлежит Государственному предприятию «Укрспирт». Официально не ведя хозяйственную деятельность, по факту незаконно и без официального учета изготавливал спирт.
Во время проведения обыска помещений завода изъято 110 тыс литров спирта этилового стоимостью 4 500 000 грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что злоумышленники, не имея специальных знаний и полного производственного цикла, наладили производство алкогольных напитков по собственному рецепту.
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