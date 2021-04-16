16.04.2021 13:24

Харьковские правоохранители разоблачили торговцев оружия, работавших в разных городах Украины (ВИДЕО)

Во время обысков по местам проживания фигурантов в Киеве, Харькове и Полтавской области полицейские обнаружили большое количество огнестрельного оружия различных калибров, в том числе пистолеты и пулеметы, боеприпасы, мачете и ножи.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Харьковской области.

В ведомстве отметили, что в начале 2021 года к работникам Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области поступила оперативная информация о том, что житель Харькова может быть причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия.



Харьковские поравоохранители осуществили несколько оперативных комбинаций, в результате которых задокументировали два факта незаконной продажи огнестрельного оружия.





Так, в январе текущего года злоумышленник сбыл клиенту карабин К-98 системы «Маузер» образца 1897 года по 9800 гривен. Другому покупателю 40-летний мужчина продал за 35 000 гривен автомат МП-40. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Во время обыска поравоохранители обнаружили в квартире фигуранта оружие и боеприпасы. Полицейские изъяли автомат ПМ-40, штык-нож, пехотный пулемет Дегтярева, винтовку Мосина, винтовку со штык-ножом, холодное оружие, патроны, каннабис и мундштук со стеклянной колбой. Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и арестованы.



Также, во время отработки преступных связей подозреваемого харьковские оперативники вышли на след двух человек, причастных к незаконному сбыту огнестрельного оружия.



В ходе реализации оперативных комбинаций полицейские задокументировали два таких факта.





Злоумышленники предложили покупателю приобрести самозарядную винтовку СВТ-40 за 24 400 гривен. После получения денег, которые были переведены на банковскую карту в два транша, фигуранты отправили клиенту по почте две посылки с винтовкой в ​​разобранном состоянии. По той же схеме еще один покупатель приобрел у злоумышленников пистолет Luger-PO8, за который заплатил 18 200 гривен.



На основании постановления суда 16 апреля оперативники Управления уголовного розыска при поддержке бойцов полка полиции особого назначения и Управления «КОРД», сотрудников кинологического центра со служебной собакой провели по месту жительства фигуранта и его подельника обыски. В Киеве в квартире 74-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли пистолет Люгера, пистолет WALTHER, пистолет Чезет, пистолет Браунинг и около 300 патронов.



В Полтавской области в городе Кременчуге по месту жительства 45-летнего гражданина полицейские изъяли пулемет Дегтярева в разобранном состоянии, наган, пистолет Фромер, патроны, запчасти к пулемету и винтовки Мосина, мачете и 3 ножа.



Досудебное расследование осуществляется по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (покушение на незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Департамента совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области разоблачили 54-летнего харьковчанина, который в одном из гаражных кооперативов Харькова организовал хранение огромного количества оружия и боеприпасов.