16.04.2021 10:54

Пьяное застолье на Харьковщине закончилось кровавой резней (ФОТО)

46-летний мужчина ранил ножом женщину и ее сожителя. Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 14 апреля около 1:30.

В поселке Андреевка в доме обнаружили 36-летнюю женщину и 45-летнего мужчины. С колото-резаными ранами пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители установили мужчину, причастного к преступлению. Им оказался 46-летний знакомый пострадавших. По словам полицейских, вечером во время распития спиртных напитков между 46-летним мужчиной и женщиной произошел конфликт. В результате злоумышленник нанес ей ножевое ранение. В защиту женщины стал сожитель. Он также получил ножевые ранения..

Открыто уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 5, п. 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзалав Краснограде. Через некоторое время между ними возник конфликт, в ходе которого 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым.