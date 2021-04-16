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16.04.2021  10:41   

ДТП на 602: автомобиль вылетел на тротуар (ВИДЕО, ФОТО)

Пешеходы не пострадали.

Утром 16 апреля произошла авария на перекрестке Салтовского Шоссе и ул.Медицинской. Там столкнулись две легковушки.

О происшествии сообщили очевидцы.

«Один из участников после удара вылетел на пешеходную часть. Обошлось без пострадавших...», – рокомментировал фото с места аварии телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Тэги:  дтп, харьков
 
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