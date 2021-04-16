ДТП на 602: автомобиль вылетел на тротуар (ВИДЕО, ФОТО)

Пешеходы не пострадали.
Утром 16 апреля произошла авария на перекрестке Салтовского Шоссе и ул.Медицинской. Там столкнулись две легковушки.
О происшествии сообщили очевидцы.
«Один из участников после удара вылетел на пешеходную часть. Обошлось без пострадавших...», – рокомментировал фото с места аварии телеграм-канал Автомобильный Харьков.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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