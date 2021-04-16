16.04.2021 10:32

Грузовик сбил пешехода: полиция ищет свидетелей

Полицией устанавливаются свидетели ДТП на улице Луи Пастера.



// Нацполиция

25 февраля около 20:15 возле дома № 200 на улице Луи Пастера водитель неустановленного грузового автомобиля на пешеходном переходе совершил наезд на 53-летнего пешехода.



В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 067-77-53-257 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к капитану полиции Роговому Артему Александровичу.