Грузовик сбил пешехода: полиция ищет свидетелей

Полицией устанавливаются свидетели ДТП на улице Луи Пастера.
25 февраля около 20:15 возле дома № 200 на улице Луи Пастера водитель неустановленного грузового автомобиля на пешеходном переходе совершил наезд на 53-летнего пешехода.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 067-77-53-257 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к капитану полиции Роговому Артему Александровичу.
Комментариев: 0
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажность:
давление:
ветер: