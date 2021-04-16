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16.04.2021  10:32   

Грузовик сбил пешехода: полиция ищет свидетелей

Полицией устанавливаются свидетели ДТП на улице Луи Пастера.


// Нацполиция

25 февраля около 20:15 возле дома № 200 на улице Луи Пастера водитель неустановленного грузового автомобиля на пешеходном переходе совершил наезд на 53-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 067-77-53-257 или в кабинет № 18 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к капитану полиции Роговому Артему Александровичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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