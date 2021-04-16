16.04.2021 10:20

Пожар под Харьковом: спасатели полтора часа рушили пристройку к дому (ФОТО)

Пожар произошел в Лозовой.

15 апреля в 13:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в на территории частного домовладения по улице Космической в Лозовой.



Спасатели 24-й пожарно-спасательной части, прибыв на место, выяснили, что горит пристройка к жилому дому на площади 30 кв.м.



В 14:20 пожар был локализован, а в 15:09 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.