Главная Новости Криминал и происшествия Пожар под Харьковом: спасатели полтора часа рушили пристройку к дому (ФОТО)
16.04.2021  10:20   

Пожар под Харьковом: спасатели полтора часа рушили пристройку к дому (ФОТО)

Пожар произошел в Лозовой.

15 апреля в 13:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в на территории частного домовладения по улице Космической в Лозовой.

Спасатели 24-й пожарно-спасательной части, прибыв на место, выяснили, что горит пристройка к жилому дому на площади 30 кв.м.

В 14:20 пожар был локализован, а в 15:09 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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