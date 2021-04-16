16.04.2021 09:02

Закладчик из Николаева приехал в Харьков, чтобы сбывать наркотики (ФОТО)

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры Харькова 23-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту хранения психотропных веществ и наркотических средств с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что житель Николаева прибыл в Харьков, чтобы сбывать психотропные вещества и наркотические средства. Указанный мужчина хранил заранее расфасованные психотропы и наркотики, которые в дальнейшем распространял по городу через так называемые «закладки».



Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. У него изъято 34 свертка, из которых в 28 находился кокаин, а в других - LSD, MDMA.



Определением судьи Московского районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения с правом внесения залога 113500 грн.



Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.