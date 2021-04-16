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16.04.2021  08:07   

Девочка-подросток гостила у бабушки, пошла гулять и заблудилась

Никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было. Ее вернули родителям.

15 апреля около 20:45 в отдел полиции № 2 Харьковского районного управления № 2 обратился 41-летний житель Немышлянскогоя района. Мужчина сообщил, что его 12-летняя дочь в 15:00 ушла из дома и не вернулась.

На поиски ребенка были ориентированы все наряды полиции, личный состав подняли по тревоге. К поискам присоединились волонтеры, активисты и жители района. Совместными усилиями всех подразделений полиции Харькова ребенка нашли на платформе станции метро «Защитников Украины».

Как выяснилось, девочка находилась в гостях у бабушки. Когда пожилая женщина легла отдохнуть, ребенок пошел гулять и заблудилась. Телефона при себе она не имела.

С девочкой правоохранители провели воспитательную беседу и вернули домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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