15.04.2021 19:59

Ущерб в 26 тысяч: трех браконьеров поймали на горячем

Полицейские уличили в браконьерства трех жителей Харьковщины

Как сообщает ГУ Нацполиции, мужчин, которые занимались незаконным рыбным промыслам, сотрудники полиции совместно с рыбоохранным патрулем обнаружили на берегу Оскольського водохранилища. По предварительными подсчета, сумма ущерба составляет около 26 тысяч гривен.

Во время ночного отработки территории Изюмского района на берегу Оскильського водохранилища в селе Бахтин работники сектора полицейской деятельности совместно с рыбоохранным патрулем Харьковской области обнаружили трех местных жителей, которые сетками ловили рыбу. Добычей правонарушителей стали плотва, окунь, лещ и судак.

Рыба и орудия лова изъяты.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающей промысла) уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, с 1 апреля по 1 июля включительно по всей территории страны продолжается операция «Нерест 2021», которая предусматривает запрет на ловлю всех видов рыбы.