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15.04.2021  19:59   

Ущерб в 26 тысяч: трех браконьеров поймали на горячем

Полицейские уличили в браконьерства трех жителей Харьковщины

Как сообщает ГУ Нацполиции, мужчин, которые занимались незаконным рыбным промыслам, сотрудники полиции совместно с рыбоохранным патрулем обнаружили на берегу Оскольського водохранилища.  По предварительными подсчета, сумма ущерба составляет около 26 тысяч гривен.
 
Во время ночного отработки территории Изюмского района на берегу Оскильського водохранилища в селе Бахтин работники сектора полицейской деятельности совместно с рыбоохранным патрулем Харьковской области обнаружили трех местных жителей, которые сетками ловили рыбу.  Добычей правонарушителей стали плотва, окунь, лещ и судак.
 
Рыба и орудия лова изъяты.
 
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающей промысла) уголовного кодекса Украины.  Максимальное наказание в согласовании с санкцией статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
Напомним, с 1 апреля по 1 июля включительно по всей территории страны продолжается операция «Нерест 2021», которая предусматривает запрет на ловлю всех видов рыбы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  браконьеры, харьков
 
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